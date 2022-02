Sophie Wendler knackt den Vereinsrekord

Plus Schwimmerinnen und Schwimmer des TSV Gersthofen in Ingolstadt erfolgreich

Die Schwimmer des TSV Gersthofen waren beim 2. Einladungswettkampf, der im modernen Sportbad des SC Delfin Ingolstadt ausgetragen wurde, am Start. Das Becken hat üblicherweise eine Länge von 50 Metern, wie auch bei diesem Wettkampf, kann allerdings mithilfe einer hochfahrbaren Wand zu einem 25-Meter-Becken umgebaut werden.