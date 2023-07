Sophie Wendler schwimmt in die deutsche Elite

Plus Erneut setzt die 13-jährige Schwimmerin aus Bäumenheim, die für den TSV Gersthofen startet, neue Maßstäbe und katapultiert sich auf Platz fünf in der deutschen Rangliste.

„Die Finals“ sind ein jährlich standfindendes Sportevent im Sommer, beim dem die besten deutschen Sportlerinnen und Sportler von verschiedenen Sportarten zeitgleich jahrgangsunabhängig gegeneinander eintreten. Die Finals 2023 im Schwimmen wurden in der Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark Berlin ausgetragen.

Dieses Jahr nahm zum allerersten Mal überhaupt in der Vereinsgeschichte eine Schwimmerin des TSV Gersthofen an diesem Megaevent - auch bekannt als offene Deutsche Meisterschaften - teil und konnte sich mit bekannten Namen im Schwimmsport, wie Anna Elendt, Isabel Gose oder Lukas Märtens messen.