16.05.2023

Sophie Wendler vom TSV Gersthofen setzt neue Maßstäbe

Plus 14-Jährige Schwimmerin vom TSV Gersthofen holt viermal Gold bei den süddeutschen Meisterschaften. Wer sonst noch am Start war.

Sich für die süddeutschen Meisterschaften zu qualifizieren ist schon schwer. Dort aber noch zu gewinnen, ist für eine Schwimmerin, die nur auf einer Kurzbahn trainiert, normalerweise unmöglich. Und doch hat Sophie Wendler vom TSV Gersthofen das Unmögliche geschafft.

Beim TSV Rain mit dem Schwimmen begonnen

Auf den 71. Süddeutschen Meisterschaften in Heidelberg konnte sich die 14-Jährige aus Bäumenheim, die beim TSV Rain mit dem Schwimmen begonnen hat, über die 50, 100 und 200 Meter in ihrem Jahrgang durchsetzen und wurde dreimal Erste. In der jahrgangsunabhängigen, offenen Wertung schlug Sophie Wendler, die zunächst von ihrer Mutter trainiert und seit zwei Jahren für den TSV Gersthofen startet, über die 50 Meter Brust in einer herausragenden Zeit von 33,55 Sekunden an und wurde im Finale erneut Erste.

