Starke Teamleistungen abgeliefert

TSV Gersthofen überzeugt im Mannschaftswettbewerb sowohl bei den Damen als auch den Herren.

Bundesweit fand das Deutsche Mannschaftsschwimmen in den verschiedenen Ligen statt. Dabei geht es für die Teams darum, alle Disziplinen zweimal zu schwimmen und dort für ihre Schnelligkeit möglichst viele Punkte zu sammeln. Die insgesamt 34 Strecken müssen auf mindestens sieben Schwimmer aufgeteilt werden, da jeder Schwimmer maximal fünf Strecken schwimmen darf, allerdings keine Disziplin doppelt. Damit wird eine große Vielseitigkeit einer Mannschaft geprüft, da man von 50 bis 1500 Meter jede Disziplin dabei hat genauso wie auch alle vier Lagen geschwommen werden.

Dabei ging die Männermannschaft des TSV Gersthofen in der Landesliga in Augsburg an den Start. Die sieben Schwimmer Maxim Gurko (Jg. 2013), Max Kammerer (2011), Kirill Bernhardt (2010), Jannik Schreiber (2006), Nils Golczyk (2005), Oliver Peetz (2001) und Fabian Miller (1999) schwammen viele neue persönliche Bestzeiten und erreichten zum Schluss insgesamt 9244 Punkte, was für sie den zweiten Platz bedeutete. Aufgrund der riesigen Anstrengung und der kurzen Pausen waren alle Schwimmer am Ende des Tages völlig erschöpft.

Die Gersthofer Frauenmannschaft, bestehend aus Luisa Peter (Jg. 2013), Romy-Sofia Dukarm (2013), Katharina Slach (2012), Rebecca Moser (2011), Nelly Kramer (2009), Finja Sturm (2007), Lena Schweiger (2007), Fabienne Frohn (2003) und Kaja Bohlken (2000), startete in der Bezirksliga in Immenstadt. Ebenso von zahlreichen Bestzeiten gekrönt, sammelten sie insgesamt 8755 Punkt, was ihnen den fünften Platz sicherte. Außerdem verbesserte Lena Schweiger ihren eigenen Vereinsrekord über 1500 Freistil auf 18:45,06. (js-)