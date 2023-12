Schwimmen

27.12.2023

Trainingsfleiß zahlt sich für Schwimmteam Neusäß aus

Plus Neusässer Damenmannschaft schafft mit toller Teamleistung den Klassenerhalt in der Landesliga.

Die Damenmannschaft des Schwimmteam Neusäß hatte sich in der vergangenen Saison erstmalig den Aufstieg in die Landesliga gesichert und durfte somit als eine der 20 Mannschaften beim Deutschen Mannschaftswettbewerb (DMS) an den Start gehen. Dabei trugen in ganz Deutschland von der 1. Bundesliga an abwärts alle Ligen ihre Entscheidungsrunden aus. Da es einer der wenigen Mannschaftswettkämpfe im Schwimmsport ist und es um den Aufstieg oder auch den Kampf gegen den Abstieg geht, ist dieser Wettkampf etwas besonderes.

Insgesamt sind 34 Strecken von je einem Schwimmer der Mannschaft zu besetzen, wobei jeder Athlet maximal fünf Starts absolvieren darf. Die Zeiten werden dann in Punkte umgerechnet und addiert. Daher benötigen die Verein eine große Bandbreite, um jede Schwimmstrecke gut besetzen zu können.

