05.07.2023

Zwei Gersthofer knacken die Minutenmarke

22 Schwimmerinnen und Schwimmer des TSV Gersthofen holten in Donauwörth 24 Gold-, 25 Silber- und 16 Bronzemedaillen. Foto: TSV Gersthofen

Plus TSV Gersthofen beeindruckt beim Klubvergleichskampf in Donauwörth die Konkurrenz.

Erfolge am laufenden Band lieferten die 22 Schwimmerinnen und Schwimmer des TSV Gersthofen beim Klubvergleichskampf um den Wanderpokal der Stadt Donauwörth ab. Bei 92 Starts erkämpften sich die Sportler insgesamt 86 persönliche Bestzeiten, was eine Erfolgsquote von mehr als 93 Prozent ergibt. Dafür wurden sie insgesamt mit 24 Gold-, 25 Silber- und 16 Bronzemedaillen ausgezeichnet. Dank dieser großartigen Leistungen erreichte der TSV Gersthofen in der Mannschaftswertung den dritten Platz und wurde dafür mit einem Pokal geehrt.

Maßgeblich an diesem Erfolg beteiligt waren die Staffelschwimmerinnen Valentina Focke (Jg. 2014), Melissa Aimee Dielacher (2014), Romy-Sofia Dukarm (2013), Luisa Peter (2013), Marie Otto (2012), Rebecca Moser (2011) und bei den Jungs Benedikt Bestle (2014), Daniel Bernhardt (2013), Maxim Gurko (2013), Stephan Baumann (2012) und Max Kammerer (2011). Bei der 4x50-Meter-Lagen-Staffel erreichten die Männer Platz zwei, die Frauen Platz drei. In der 6x50-Freistil-Mixed-Staffel schafften sie es sogar, sich gegen alle anderen Mannschaften durchzusetzen, belegten am Schluss Platz eins und erhielten dafür einen Staffelpokal. Auch Mirabelle Wehner (2015), Amelie Papke (2014), Ceri Tyler (2011), Nelly Kramer (2009), Christoph Schmid (2015), Jakob Winter (2013), Kirill Bernhardt (2010) und David Wild (2008) überzeugten auf ganzer Linie. Zusammen erschwammen sie sich insgesamt drei Gold-, drei Silber und sechs Bronzemedaillen.

