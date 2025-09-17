Wasser ist sein Element: So tickt Schwimm-Ass Felix Odau aus Stettenhofen

Stolz zeigt Felix Odau auf die Stange über seinem Bett. In der Mitte biegt sich das Metall schon leicht. Grund sind die rund 300 Medaillen, die der Schwimmer dort aufgehängt hat. Der 16-Jährige, der für das Schwimmteam Neusäß ins Becken steigt, hat in seiner Karriere schon einige Erfolge gefeiert. Für seinen Traum nimmt der Stettenhofener ungewöhnliche Essenszeiten in Kauf. Sein Vorbild ist ein Superstar der Szene.

Icon vergrößern Felix Odau vom Schwimmteam Neusäß hat rund 300 Medaillen zuhause in Stettenhofen hängen. Foto: Sebastian Richly Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Felix Odau vom Schwimmteam Neusäß hat rund 300 Medaillen zuhause in Stettenhofen hängen. Foto: Sebastian Richly

Wie der zehnfache Weltmeister Florian Wellbrock startet auch Felix Odau über die längeren Distanzen und im Freiwasser. „Entweder man ist ein Sprinter oder eben nicht - bei mir war das relativ schnell klar“, erklärt der 16-Jährige, der gleich in mehreren Disziplinen erfolgreich ist. Schon dreimal konnte sich der Stettenhofener für die deutschen Meisterschaften, die jährlich in Berlin stattfinden, qualifizieren. 2022 war er über die Brustdistanzen erfolgreich. 2024 und 2025 gehörte er über die 200 und 400 Meter Lagen zu den besten 20 Schwimmern seines Jahrgangs. „Das war ein Erlebnis. Allein die Anlage ist einen Besuch wert. Es ist das Spektakulärste, was ich je gesehen habe. Allein dabei zu sein, ist schon ein Traum. Es hat etwas von Olympia.“ Qualifiziert hatte sich Odau über gute Leistungen bei den bayerischen Meisterschaften.

Traumziel Berlin: Nachwuchs-Schwimmer bei deutscher Meisterschaft

Denn in der Hauptstadt gibt es gleich zwei 50-Meter-Becken. „So etwas haben nur die Vereine aus größeren Städten. Für uns ist das eine ganz andere Welt. Man sieht dann sofort, wie groß die Unterschiede und Voraussetzungen sind“, weiß Felix Odau, der sich dennoch gegen die Konkurrenz behaupten möchte. „Ich will immer meine Bestzeit schwimmen und dann schauen, wie weit es geht. Mein großer Traum wäre es, in einem Finale bei der deutschen Meisterschaft zu stehen.“ Besonders stolz ist der Schwimmer auf seine bayerischen Meistertitel.

Icon vergrößern Felix Odau und sein Team trainieren im Titania in Neusäß. Foto: Marcus Merk Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Felix Odau und sein Team trainieren im Titania in Neusäß. Foto: Marcus Merk

Auch im kommenden Jahr möchte Odau bei den nationalen Titelkämpfen dabei sein. Neben seinen Starts im Becken geht der 16-Jährige seit zwei Jahren auch im Freiwasser an den Start. Auch hier nahm er im vergangenen Jahr an den deutschen Meisterschaften teil. In diesem Jahr musste er aufgrund der Witterungsbedingungen absagen, denn in Rostock hätte der Schüler, der die zehnte Klasse der Meitinger Realschule besucht, gar nicht die nötige Ausrüstung gehabt. „Wir hätten einen teuren Neoprenanzug kaufen müssen, ohne zu wissen, ob wir ihn brauchen, und der Weg war auch ziemlich weit“, erklärt Mutter Sandra. Im nächsten Jahr finden die Wettkämpfe wieder im Süden Deutschlands statt - dann wieder mit Odau, der auch über die fünf Kilometer im Freiwasser bayerischer Meister wurde.

Felix Odau aus Stettenhofen: Erst Schwimmen, dann Abendessen

Umso erfolgreich zu sein, trainiert Odau mehrmals pro Woche. Aktuell beginnt die neue Saison und für Odau und Co. geht es pro Woche mindestens dreimal für rund zwei Stunden ins Becken. Trainiert wird im Titania Neusäß. Zusätzlich geht Odau auch noch zum Krafttraining. „Viel Zeit bleibt eigentlich nicht“, so der 16-Jährige, der meist nach der Schule noch seine Hausaufgaben macht und dann schon zum Training fährt. „Nach dem Schwimmen wäre ich viel zu erschöpft für Hausaufgaben, wobei ich manchmal noch etwas lerne, aber nach 30 Minuten schlafe ich dann ein.“

Auch der Essensrhythmus des Sportlers ist speziell, denn schwere Mahlzeiten sind vor dem Training im Wasser nicht möglich. „Ich esse vorher höchstens eine Banane, danach habe ich dann umso mehr Hunger“, so Felix Odau. Das weiß auch Mutter Sandra, die mittags meist etwas mehr kocht. „Es ist unglaublich, wie hungrig die sind, aber man gewöhnt sich dran.“ Auch Felixs Schwester Elisa ist im Schwimmteam dabei.

Zum Schwimmsport kam der Stettenhofer durch Freund Till Golczyk, der ebenfalls sehr erfolgreich für Neusäß schwimmt und dessen Vater Mirko die Mannschaft trainiert. „Till hat mich gefragt, ob ich mitkommen mag, und ich hatte sofort viel Spaß.“ Damals war Felix Odau etwa sechs Jahre alt, eine Wasserratte war er aber schon von Geburt an. „Schon als Baby hat er das Wasser geliebt. Es hat ihm gar nichts ausgemacht“, erinnert sich Mutter Sandra. Schon bald ging es zum Kinderschwimmen und eben zum Neusäßer Team. Dort blieb sein Talent nicht lange verborgen, und die ersten Erfolge stellten sich ein.

Schwimm-Ass will später Pilot werden

Odau schätzt vor allem die Gemeinschaft im Schwimmteam. „Meine besten Freunde sind hier dabei, wir verstehen uns sehr gut und unterstützen uns. Wir sind ja auch viel gemeinsam unterwegs, aber es macht immer Spaß“, so der 16-Jährige, dem aber noch etwas anderes imponiert. „Im Gegensatz zu fast allen anderen Sportarten schwitzt man beim Schwimmen nicht. Das finde ich super.“ Viel spielt sich dabei im Kopf ab. „Vor dem Start geht man nochmals die Abläufe durch, aber eigentlich geht bei mir mittlerweile alles automatisch.“ Auch beim Rückwärtsschwimmen müsse er sich kaum orientieren.

Wer in Felix Odaus Zimmer über den Stangenrand hinausblickt, erspäht neben dem Edelmetall auch zahlreiche Modelle von Passagierflugzeugen. „Das ist mein zweites Hobby und mehr. Ich möchte später Pilot werden, das wäre mein Traum“, so der 16-Jährige, der in sein letztes Jahr an der Realschule geht. „Vermutlich werde ich die FOS machen, um später meinen Traumberuf machen zu können.“ Bis der Stettenhofer in die Lüfte abhebt, wird er aber noch einige Bahnen im Wasser drehen.