18:00 Uhr

Erfolgreicher Re-Start für Rennläufer

Plus DJK Leitershofen dominiert zum Auftakt des Schöffel Kids-Cup in Ehrwald.

Endlich gelang der Start des Schöffel Kids Cup, dem natürlich Rennläufer und Trainer entgegen fieberten. Es werden insgesamt fünf Rennen für die mittelschwäbischen Nachwuchsrennläufer ausgerichtet. Das erste Rennen fand bei guten Pistenbedingungen am Wettersteinlift in Ehrwald bei kalten winterlichen Bedingungen und Sonnenschein statt. Vom ausrichtenden SC Landsberg wurden zwei rhythmische Riesenslalomläufe für die 125 jungen Rennläufer gesetzt, die faire Wettkämpfe in allen Altersklassen von den Bambinis unter 6 Jahren (U6) bis zu den jungen Erwachsenen U21 ermöglichten. Es entwickelten sich spannende Duelle in allen Altersklassen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

