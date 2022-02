Fünf erste Plätze gehen an die DJK Leitershofen

Philipp Berger mit Tagesbestzeit beim Schöffel Kids Cup-Rennen in Grasgehren.

Ausgerichtet vom Skiclub Landsberg fand in Grasgehren bereits das zweite Rennen des Schöffel Kids Cup statt. Es gingen wieder über 100 Teilnehmer in den unterschiedlichen Altersklassen an den Start. Viele Starterinnen und Starter könnten ihre Leistungen des vorangegangenen Rennens bestätigen.

Die meisten Podestplätze der teilnehmenden Vereine aus dem Landkreis Augsburg konnten wiederum vom Skiclub Königsbrunn und der DJK Leitershofen eingefahren werden. So gewann wie beim letzten Rennen bei den Bambini weiblich Veronika Bernhart (DJK). Erste bei den Kindern U8 wurde auch wieder ihre Vereinskameradin Isabelle Braks. Lennard Mayr (DJK) wurde bei den Buben U10 Erster. Bei den Kindern U12 wurde Magdalena Besler vom SWV Fischach Dritte. Alexander Bischof (DJK) wurde bei den Kinder U12 Dritter.

Bei den Schülern U14 gingen die Plätze zwei und drei an die DJK mit Emil Mayer und Simon Zutt. Bei den Schülerinnen U16 wurde Sina Busl (DJK) Zweite. Bei den Schülern U16 gewann Julian Braun (DJK). Bei der Jugend U18 gewann Philipp Berger (DJK) mit Tagesbestzeit. Melissa Christian vom SWV Fischach wurde bei der Jugend U21/weiblich zweite. Fortgeführt wird der Schöffel Kids Cup am 11. Februar mit einem Nachtslalom in Unterammergau. (ws-)