Nach einem Jahr Pause stehen gleich zwei Rennen an

Für die DJK Leitershofen erfolgte der Re-Start in Grasgehren und im Unterjoch

Nach einem Jahr Pause erfolgte der Re-Start für die DJK Leitershofen in die Ski-Rennsaison gleich mit gleich zwei Rennen. Der Ziener-Cup in Grasgehren, der vom Allgäuer Ski Verband ausgerichtet wird, und in Unterjoch der Schöffel Kids Cup für die mittelschwäbischen Nachwuchsrennläufer.

Nach einem Jahr Pause ohne Rennen und nur wenig oder erschwerten Trainingsmöglichkeiten war die Spannung natürlich groß und die Abläufe mussten wieder abgerufen werden. Es mussten aber auch die Corona-Regelungen beachtet werden. Beide Rennen wurden als Riesenslalom mit zwei Läufen bei guten und griffigen Schneeverhältnissen durchgeführt. Es gingen jeweils über 100 Teilnehmer an den Start.

Beim Ziener Cup konnten Philipp Berger von der DJK Leitershofen einen dritten Podestplatz einfahren. Beim Schöffel Kids Cup gewann von der DJK bei den Bambini weiblich Veronika Bernhart. Erste bei den Kindern U8 wurde Isabelle Braks vor Veronica Olita vom TSV Gersthofen. Bei den Buben U8 wurde das Podium komplett von den Königsbrunnern eingenommen.

Lennard Mayr (DJK) wurde bei den Buben U10 Zweiter, ebenso wie Levi Eichele bei den Kindern U12. Gianluca Porta wurde bei den Schülern U14 Erster. Bei den Schülerinnen U16 wurde Sina Busl Zweite. In der Jugend U21 gewann Moritz Stahl, Paul Mayer wurde Dritter.

Fortgeführt wird der Schöffel Kids Cup mit einem Riesenslalom schon am kommenden Sonntag in Grasgehren. (wast-)