Perfekte Vorbereitung ist der Schlüssel zum Erfolg

Volle Punktzahl in der Mannschaftswertung für die DJK Leitershofen beim vorletzten Skirennen des Schöffel Kids-Cup.

Nachdem die jungen Rennläufer und -läuferinnen der DJK Leitershofen einige Tage vor dem Rennen ihre Faschingsferien auf dem Haus Tirol in Berwang verbrachten, präparierten das Trainerteam um Jonas Kaiser die Ski vor dem 4. Rennen des Schöffel Kids Cup. Und das Schleifen, Wachsen, Abziehen und Ausbürsten hat sich ausgezahlt. So konnte die DJK Leitershofen die Maximalpunktzahl beim Rennen in Grasgehren einfahren. Wenngleich der Skiclub Königsbrunn (SCK) in der Gesamtwertung vor dem abschließenden fünften Rennen in der Mannschaftswertung vorne liegt. Belohnt wurden die Anstrengungen dann mit Neuschnee am Sonntag in Berwang.

Das Rennen in Grasgehren wurde von den Grubetfreunden Aichach ausgerichtet. Aufgrund der Schneefälle und der weichen Pistenbedingungen konnte nur ein Lauf durchgeführt werden. Von den Mannschaften der aus dem Landkreis teilnehmenden Vereine stellte die DJK Leitershofen das erfolgreichste Team.

Bei den Bambini konnten Lina Schuster vom SWV Fischach als Erste vor Emelie Mönch und Rebecca Mclean von der DJK die gleichen Plätze einfahren, wie beim letzten Rennen. Leopold Bernhart und Hannes Schirra, beide von der DJK belegten die die beiden ersten Plätze bei den Bambini männlich.

Bei den Kindern U8 wurde Isabelle Braks (SCK) Erste vor Veronika Bernhart (DJK) und Klara Schuster vom SWV Fischach. Luk-Andre Bartels (SCK) wurde Erster bei den Kindern U8, Dritter wurde Erik Emanuel Zelenyak (DJK), dazwischen schob sich ein „Gaststarter“ von SC Garmisch. Bei den Kindern U10w kam Mila Mönch (DJK) auf den zweiten Rang. Lennard Mayr (DJK) setzte sich bei den Kindern U10 m durch.

Alexander Bischof war der Schnellste des Tages

Alexander Bischof von der DJK Leitershofen gewann als Tagesschnellster bei den Kindern die Klasse U12. Bei den Schülerinnen U14 hatte Amelie Markgraf (SKC) die Nase vorn. Bei den Schülern U14 gewann Levi Eichele (DJK). Bei den Schülerinnen U16 gewann Franka-Alina Kühnemann. In der Jugend 18w wurde Sina Busl Erste. In der Jugend U18 konnte sich Phillip Berger (alle DJK) vor Fabian Kuchenbaur (SCK) durchsetzen. Moritz Stahl von der DJK wurde in der Jugend U21 Dritter

Das nächste Rennen wird am 11. März als Riesenslalom in Berwang ausgerichtet. Dann werden die Punkte für die Mannschaftswertung der Vereine ausgewertet und die Gesamtsieger in den einzelnen Klassen ermittelt. Die Gesamtsiegerehrung findet am 22. April beim Skiclub Asch statt. (ws-)