Mehrere Podestplätze für den Landkreis

Das zweite Rennen des Schöffel-Kids-Cup fand am Spieserlift am Unterjoch statt und wurde vom Skiclub Königsbrunn (SCK) ausgerichtet. Auch gab es zwei verschiedene Läufe für die Altersklassen bis U12 und ab U14, die dann mit richtigen Kippstangen fahren.

Die Rennläufer aus dem Landkreis Augsburg konnten in der schwäbischen Rennserie mehrere Podestplätze erringen. In der Jugend U21m gewann Philipp Berger vor seinem Teamkollegen Julian Braun von der DJK Leitershofen. Dritter wurde Fabian Kuchenbauer vom SC Königsbrunn. In der Jugend U18w siegte Marlen Vad (SCK) vor Franka-Alina Kühnemann (DJK). Bei den Schülern U16 wurde Max Hüber (SCK) Zweiter. Mit einem deutlichen Zeitvorsprung konnte sich Alexander Bischof (DJK) bei den Schülern U 14 durchsetzen, während Fritzi-Luise Weigelt (SCK) bei den Schülerinnen U14 einen zweiten Platz belegte. Bei den Kindern U12m war das Podium von den Königsbrunnern Benjamin Wurster, Noah Gillner und Daniel Wurster besetzt. Xenia Reinalter (SWV Fischach) belegte vor Johanna Ziegler (DJK) den zweiten Platz bei den Kindern U12w. Bei den Kindern U10w gewann Leni Gillner (SCK) vor Veronika Bernhart von der DJK-Leitershofen. Luk-Andre Bartels (SCK) konnte sich in der Klasse U10m vor Erik Zelenyak (DJK) an die Spitze setzen. Carolina Braks (SKC) wurde bei den unter Achtjährigen Erste, wie auch Luan Bartels vom Skiclub Königsbrunn, Anton Schöner (SWV) wurde Zweiter. Die Fischacherinnen Anna Schöner und Katinka Angerer belegten bei den Bambini die Plätze eins und drei, dazwischen schob sich Anna Reinbold von der DJK-Leitershofen. Bei den männlichen Bambini belegten die Leitershofer Jonas Klier und Leopold Bernhart die beiden ersten Plätze.

In der Vereinswertung liegt der SC Königsbrunn knapp vor der DJK Leitershofen und dem Skiclub im DAV Landsberg. Weiter geht es mit einem Slalom am 9. Februar in Berwang, der von der DJK Leitershofen ausgerichtet wird. (ws)