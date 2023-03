Der besondere Spirit der DJK Leitershofen

Die Leitershofer sind viel mehr als nur Skifahrer. Sie betreiben sogar einen Waldkindergarten.

Die DJK Leitershofen mit seinem Skiteam besteht inzwischen seit über 30 Jahren. Von anfänglich 78 Mitgliedern in einem reinen Skiverein ist es mittlerweile auf über 900 Mitglieder angewachsen und hat neben Fitness und Skifahren als drittes Standbein einen Waldkindergarten. Weiter besteht eine Kooperation mit der Leichtathletik-Abteilung der LG Stadtbergen.

„Der Schwerpunkt unseres Wirkens liegt in der Jugendarbeit. Daraus resultiert der Mitgliederstand mit über 50 Prozent Jugendlichen. Deshalb bieten wir zusätzlich ein breitgefächertes Angebot an Trainingsarten zu Fitness, Kinderturnen, Spiel und mehr“, sagt der Vorsitzende Sebastian Kaderk und meint weiter: „Wir haben uns vom Kleinstskikurs für Freunde und Bekannte zu einer der größten rein ehrenamtlich geführten Skischulen im Augsburger Land entwickelt. Mittlerweile hat unser Großer Skikurs, der immer im Januar und Februar stattfindet, jährlich über 200 Teilnehmer. Insgesamt haben wir heuer über 330 Skifahrern geschult.“

Zusätzlich zu diesem Großevent bietet die Abteilung über die komplette Skisaison von Dezember bis März Kurse und Aktionen für alle Ziel- und Altersgruppen an. Das geht vom Intensivkurs für Einsteiger bis zum Freeride- oder Renntraining für die Cracks – und das alles ohne den üblichen strengen Kurscharakter.

„Um trotzdem über alle Veranstaltung hinweg Transparenz und Lernerfolg garantieren zu können, haben wir ein eigenes, einzigartiges DJK-Konzept entwickelt. Hier werden die sportlichen und skitechnischen Aspekte des Deutschen und des Schweizer Skiverbandes mit dem Spirit des DJK Sportverbandes verknüpft. Ergebnis ist der DJK-Skiausweis, der den Weg vom Einsteiger in der ’Erdliga’ über die ’Wasser-’ und die ’Feuerliga’ bis zum DJK-Skicrack in der ’Weltraumliga’ in allen Einzelheiten aufzeigt.“

Für jede Könnensstufe sind Lernziele und Fertigkeiten formuliert, die im Skiunterricht vermittelt werden. Über 50 Übungsleiter, C-Trainer und DSV Skilehrer stehen dem Verein zur Verfügung. Seit 2011 ist das Skiteam zertifizierte DSV-Skischule. Rennläufer nehmen am Schöffel- am Ziener-, am Reischmann- und am Lena-Weiß-Cup sowie an diversen Meisterschaften und DSV-Punkterennen teil.

Die DJK-Abteilung hat auch eine eigene Heimat in Berwang, und das seit rund zehn Jahren: das Haus Tirol. Es liegt im Zentrum der österreichischen Gemeinde. Die Skilifte sind von dort gut zu Fuß zu erreichen. Auch im Sommer sind neben Wandern zahlreiche Aktivitäten geboten. Die Hütte wird teilweise auch an andere Vereine vermietet. „Für den Sommer planen wir schon wieder einen weiteren Ausbau“, so Kaderk, der nicht nur Vorsitzender, sondern mit Karl Kaiser auch Skischulleiter ist. „Nicht nur wir, sondern alle im Verein tragen den DJK-Spirit. Das ist sehr schön“, so Kaderk.