Deutscher Meister bei der DJK RG Wertachtal

Francis Stimpfle von der DJK RG Wertachtal hat sich den Titel des Deutschen Meisters aller Klassen bei den Deutschen Mastermeisterschaften im Slalom und Super-G gesichert. Mit beeindruckenden Läufen und einer herausragenden Fahrt hat er sich an die Spitze des Wettbewerbs gesetzt und seine Konkurrenz hinter sich gelassen.

Ein packender Wettkampf, strahlender Sonnenschein und eine meisterhafte Performance – so lässt sich der diesjährige deutsche Slalom-Meisterschaftstag zusammenfassen. Mit einem nahezu fehlerfreien Lauf setzte sich Francis gegen die starke Konkurrenz durch und krönte sich verdient zum neuen Deutschen Meister im Slalom.

Bereits im ersten Durchgang im Slalom bewies Francis seine Klasse, doch im entscheidenden zweiten Lauf ließ er keine Zweifel mehr aufkommen. Mit beeindruckender Präzision und einem perfekten Rhythmus meisterte er den anspruchsvollen Kurs und holte sich den Titel mit einer Bestzeit.

Weitere Top-Platzierungen für die DJK RG Wertachtal

Auch beim Super-G wurde Stimpfle Deutscher Meister. Auch hier konnte keiner der Kontrahenten mithalten. Doch Francis ist nicht der einzige talentierte Skifahrer in seiner Familie. Auch seine Brüder Andre, Patrick und Yannick haben in den Wettbewerben hervorragende Ergebnisse erzielt. In den Klassenkategorien gewann Yannik Stimpfle alle drei Wettbewerbe. Andre und Patrick, die in der Klasse 40–50 fahren, wurden ebenfalls mit Podestplätzen belohnt und holten sich dreimal Bronze und einmal Silber. Im Slalom waren beide ihrem Bruder Francis dicht auf den Fersen, mit Platz drei (Andre) und vier (Patrick) sind damit die Brüder Stimpfle im Gesamtklassement unter den besten Deutschen Masters. Damit stellt die DJK RG Wertachtal drei der fünf Besten im Slalom.

Auch andere Athletinnen aus dem Landkreis Augsburg lieferten gute Leistungen. Andrea Nöll aus Neusäß holte zwei zweite Plätze in der Klassenkategorie der Damen und Ute Kulzinger von dem SC Königsbrunn wurde in der selben Kategorie Vierte. (AZ)