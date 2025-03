Testspiele: Aystetten siegt, Gersthofen verliert Spektakel

Am letzten Wochenende, bevor in den Landes- und Bezirksligen wieder gekickt wird, haben die Teams aus dem Landkreis Augsburg unterschiedliche Ergebnisse erzielt.

SV Cosmos Aystetten - SV Wörnitzstein-Berg 3:1 Die Generalprobe musste der SV Cosmos Aystetten ohne Stürmer Stefan Simonovic absolvieren. Ebenfalls fehlten Kapitän Fabian Krug und Marcel Burda krankheitsbedingt. Doch der Start ins Spiel gelang: In der siebten Minute schlug Tobias Ullmann einen langen Ball auf Pascal Mader und dessen Hereingabe schob Raphael Marksteiner zur Führung ein. Danach war es ein ausgeglichenes Spiel, bis Dejan Mijailovic verletzt raus musste. Dann drückten die Gäste aus Wörnitzstein und hatten mehrere Chancen. Aystettens Keeper Daniel Mrotzet hatte einen guten Tag und parierte mehrere Abschlüsse . Doch auch Aystetten hatte einige gute Gelegenheiten. So traf Pascal Mader nach Zuspiel vom Raphael Marksteiner das leere Tor nicht (35.) und Balazs Gazdag prüfte den nicht sicheren Torwart mit einem Schuss aus dem Rückraum. Raphael Marksteiner lief kurz vor der Pause allein auf den Torhüter und lupfte den Ball so schwach drüber, dass ein Abwehrspieler ihn noch vor der Linie abfing. In der zweiten Halbzeit kam wieder der SV Cosmos Aystetten besser aus der Kabine. So traf Raphael Marksteiner in der 50. Minute zum 2:0. Das 3:0 erzielte Phillip Toth mit einem Sehenswerten Weitschuss. Jetzt plätscherte das Spiel weitestgehend vor sich hin. Die Cosmonauten machten nur das Nötigste, um den Gegner vom Tor weg zu halten. Und Wörnitzstein merkte man das hohe Tempo der 1. Halbzeit an. Als alle schon mit den Köpfen in der Kabine waren, schloss Alexander Musaeus einen Konter zum Anschlusstreffer ab. Nächsten Sonntag geht es für den SV Cosmos Aystetten nach Oberweikertshofen zum ersten Punktspiel des Jahres. (mb)

TSV Gersthofen - SV Mering 3:4 Ein Spektakel erlebte der TSV Gersthofen gegen den SV Mering und nach 6:0 und 4:2 Siegen, sowie einer 0:4-Niederlage die nächste torreiche Partie in der Vorbereitung. Den Start verschlief der TSV und Mering ging Mitte der ersten Halbzeit durch zwei Tore von Sebastian Kempf und Luigi Manfreda in Führung. Kurz vor dem Seitenwechsel erzielte Jermaine Meilinger aber den Anschlusstreffer und Unmittelbar nach Beginn der zweiten Hälfte traf Robin Widmann zum 2:2-Ausgleich. Mering ging aber nach 68 Minuten durch Dejan Durasinovic erneut in Führung und Jonas Niemi setzte in der 85. Minute den Schlusspunkt zum 4:2.

Kissinger SC - TSV Meitingen 0:3 Besser lief es für den TSV Meitingen, der Kreisligist Kissing drei Tore einschenkte, aber sich erst relativ spät belohnte. In der 71. Minute erzielte Florian Bobinger das erste Tor des Tages. Nur fünf Minuten später legte Arthur Fichtner nach und Daniel Deppner traf in der 82. Minute zum 3:0 Endstand. Der TSV Meitingen hat aus vier Testspielen insgesamt zwei Siege geholt und verlor zweimal. Am kommenden Wochenende startet man als einziges Bezirksligateam aus dem Landkreis noch nicht wieder im Ligabetrieb. Stattdessen ist bisher ein Testspiel gegen den TSV Rain II geplant.

FC Bad Wörishofen - TSV Dinkelscherben 2:0 Der TSV Dinkelscherben hat auch sein zweites Testspiel verloren, nachdem man in der Vorwoche mit 3:5 gegen den SV Mering verlor. Tobias Ohmann und Luis Wanninger trafen zu Beginn der zweiten Halbzeit für Mering.

SV Klingsmoos - SV Ehingen/Ortlfingen 1:3 Kreisliga-Aufsteiger SV Ehingen/Ortlfingen hat im vierten Testspiel den vierten Sieg eingefahren. Das Spiel gewann erst spät an Fahrt, in der 70. Spielminute traf Florian Lenz für Klingsmoos, Tim Obermeier glich vier Minuten später aus. Durch zwei Treffer von Max Ostermeier in der 86. und 88. Spielminute wurde der Sieg eingetütet.

SV Ottmarshausen - SG Mauerbach 3:1, TSV Kühbach - SV Ottmarshausen 1:0 Der SV Ottmarshausen hat sich am Wochenende gegen Mauerbach durchgesetzt und gegen Kühbach verloren. Gegen Mauerbach traf Tolga Güclü in der ersten Minute, ehe Marius Hackl Mitte der ersten Halbzeit zwei Treffer nachlegte. (pibo)