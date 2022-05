Dreckiger Sieg im Stadtberger Stadtderby

Plus TSV Leitershofen kommt mit einem 1:0-Erfolg bei der TSG Stadtbergen der Meisterschaft in der Kreisklasse Nordwest einen Riesenschritt näher.

Einen wichtigen Dreier im Meisterschaftsrennen der Fußball-Kreisklasse Nordwest konnte der TSV Leitershofen im Stadtderby bei der TSG Stadtbergen mitnehmen. Den aufopfernd kämpfenden Hausherren fehlte im Sturm einfach die Durchschlagskraft, um die 0:1-Niederlage zu verhindern.