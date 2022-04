Kampf bis zum Umfallen im Gipfeltreffen

Plus TSV Dinkelscherben verteidigt die Tabellenspitze der Kreisliga Augsburg gegen den Kissinger SC vor 400 Zuschauern.

Mehr Gipfeltreffen geht nicht. Mit dem TSV Dinkelscherben und dem Kissinger SC trafen die beiden dominierenden Mannschaften in der Fußball-Kreisliga Augsburg aufeinander. Ein Spitzenspiel, das angesichts der prächtigen Kulisse von 400 Zuschauern schon an die Relegation erinnerte, endete mit einer gerechten Punkteteilung.