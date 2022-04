Spiel der Woche

04.04.2022

Nur ein gallisches Dorf trotzt dem Winter

Am Vormittag war der Platz in Hainhofen noch von einer durchgehenden Schneeschicht bedeckt. Doch mit einer zusätzlichen Trainingseinheit wurde die weiße Pracht entfernt.

Plus Nach einer Räumaktion trennen sich der Hainhofener SV und die SpVgg Deuringen mit einem gerechten 2:2-Unentschieden. Die favorisierten Gäste müssen zweimal einem Rückstand hinterherlaufen.

Von Bernd Reiser

Der April macht, was er will. Als vierter Monat des Jahres machte er seinem Ruf als wettertechnisch wankelmütig alle Ehre und bescherte vergangenes Wochenende auch dem Landkreis Augsburg einen späten Wintereinbruch. Zunächst Regen, dann Schneefall. Weil der weiße Niederschlag zentimeterhoch liegen blieb, bedeutet dies für fast alle Fußball-felder in der Region: Nichts geht mehr! Nach den zahlreichen Corona-Ausfällen hagelte es nun Absagen durch die Vereine wegen Unbespielbarkeit der Plätze. Eine generelle Spieltag-Streichung durch den Verband war nicht erfolgt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen