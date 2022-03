SV Achsheim stürmt den Galgenberg

Plus Für den gastgebenden SC Biberbach ist die 2:3-Heimpleite im Nachbarschaftsderby ein herber Rückschlag im Kampf um den Aufstieg.

Nach einer gefühlten Ewigkeit konnte der SV Achsheim wieder ein „Spiel der Woche“ gewinnen – und das ausgerechnet im Derby beim SC Biberbach. Für die Gastgeber bedeutet dies einen herben Rückschlag im Aufstiegskampf der A-Klasse Nordwest.