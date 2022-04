Spiel der Woche

11.04.2022

Torjäger kommt aus der Notaufnahme

Plus Der ersatzgeschwächte TSV Leitershofen wird vom SV Ottmarshausen mit 1:4 zerlegt und ist damit sogar noch bestens bedient.

Von Bernd Reiser

Spitzenreiter TSV Leitershofen findet nicht aus dem Winterschlaf. Nach dem 1:1 in Lützelburg musste der Primus der Fußball-Kreisklasse Nordwest bei bei seinem zweiten Auftritt in diesem Jahr eine heftige 1:4-Klatsche beim SV Ottmarshausen einstecken. Und mit den vier Gegentreffern war Leitershofen noch gut bedient, denn die Gastgeber, die in diesem Jahr ihre Heimspiele jetzt immer am Samstag austragen, betrieben in der Schlussphase einen echten Chancenwucher.

