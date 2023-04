Spiel der Woche

17.04.2023

TSV Lützelburg: Wenn’s nicht läuft, ...

Plus Der TSV Lützelburg erreicht zwar gegen den FC Emersacker ein Unentschieden, doch zum Erhalt in der Kreisklasse wird das wohl nicht reichen.

Der TSV Lützelburg ist ein typisches Beispiel für ein Team, bei dem es in einer Saison zum vergessen einfach nicht rund und so gut wie alles gegen sie läuft. Nach dem 1:1 gegen den FC Emersacker sieht es für den Gablinger Ortsteilklub in der Fußball-Kreisklasse Nordwest ganz schwer nach Abstieg aus, da der Lokalrivale zeitgleich gegen den TSV Steppach gewonnen hat.

Nicht geht beim TSV Lützelburg. Sonst hätte vielleicht Christian Öschay nach drei Minuten bereits die erste Möglichkeit zur Führung ausgenutzt und nicht knapp am Tor vorbei gezielt. Die Hausherren kamen ohnehin besser ins Spiel und waren nach vorne die druckvollere Mannschaft. Die Gäste aus Emersacker kamen mit dem robusten Spiel der Gastgeber lange nicht zurecht und brauchten fast eine halbe Stunde, um richtig in die Partie zu kommen.

