Nach Dreiercrash werden noch zwei Zähne vermisst

Plus Spielabbruch nach schweren Verletzungen. Erlingens Torhüter erleidet Schädel-Hirn-Trauma, ist aber schon wieder zu Hause.

Das Spitzenspiel der A-Klasse Nordwest zwischen dem FC Langweid und dem SV Erlingen hat ein frühes Ende gefunden, nachdem drei Spieler bei einem Luftduell zusammenrasselten und sich teilweise schwer verletzten. Noch vor der Pause brach Schiedsrichter Fatih Darici beim Stand von 0:0 ab.