28.12.2021

Ein ganzes Jahr lang ungeschlagen

Plus Basketballer der BG Leitershofen/Stadtbergen mit stolzer Bilanz

Von Oliver Reiser

Mit einem 81:74-Sieg bei den Vilsbiburg Baskets verabschiedeten sich die Basketballer der BG Leitershofen/Stadtbergen als Tabellenführer der 1. Regionalliga in die Weihnachtspause. Sie blieben dabei mit 16:0 Punkten ungeschlagen. Doch damit nicht genug: Da in der ersten Jahreshälfte aufgrund der Corona-Pandemie nicht gespielt wurde und die Kangaroos im zweiten Halbjahr alle Punkt- als auch alle Vorbereitungsspiele gewonnen haben, blieben sie ein ganzes Jahr lang ungeschlagen. 2021 wird also als ein Jahr ohne jegliche Niederlage in die Vereinschronik eingehen.

