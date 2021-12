Nur ein kurzes Gastspiel beim TTC Langweid

Plus Warum eine Tischtennis-Spielerin aus Guatemala schon wieder weg ist

Die Diskussionen um den Regenbogen, wie sie bei der Fußball-Europameisterschaft geführt wurden, sind in Langweid kein Thema. Der Regenbogen gilt als Zeichen für Gleichberechtigung, Toleranz und Akzeptanz, der Vielfalt von Lebensformen und der Hoffnung. Speziell das Tischtennisteam des TTC Langweid war schon immer bunt besetzt. Mit Loan Le ( Italien), Vitalja Venckute (Litauen), Charlotte Bardsley (England) und Nathaly Paredes (Ecuador) sowie der deutsch-türkischen Teammanagerin Cennet Durgun hatte die Truppe schon in der abgebrochenen Saison 2020/21 absolut internationales Flair.