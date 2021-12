Sportskanonen

Sie hat sich von der Krankheit freigeschwommen

Das Wasser ist ihr Element. Nach einer Krebserkrankung schwimmt sich Fabienne Frohn vom TSV Gersthofen frei und will bald wieder auf ihr gewohntes Niveau kommen.

Von Josefine Wunderwald

Kurz vor sieben Uhr kommen bei der Schwimmhalle in Gersthofen nach und nach die Teamkollegen von Fabienne Frohn an. Die 18-jährige Sportlerin mit den kurzen Haaren begrüßt alle. Viele der anderen Schwimmerinnen aus dem Verein sind zu ihren besten Freunden geworden. Für sie ist es nicht selbstverständlich, dass sie sich wieder hier zum Training treffen kann: Erst seit diesem Sommer schwimmt Fabienne Frohn wieder. Anfang 2020 hat sie die Diagnose Krebs bekommen. Ihr Leben war danach vollkommen verändert.

