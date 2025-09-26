Icon Menü
Spiel der Woche

Westheim gegen Täfertingen: Stadtteilduell auf Augenhöhe

Wenn die SpVgg Westheim den TSV Täfertingen am Samstag empfängt ist ein Dreier für beide Teams Pflicht, um den eigenen Ansprüchen gerecht zu werden.
Von Fabian Strehle
    Daniele Miccoli (mitte) gibt seit dieser Saison den Ton bei der SpVgg Westheim an. Auch wenn seine Mannschaft sich nicht immer belohnen konnte, sieht er sein Team auf dem richtigen Weg.
    Daniele Miccoli (mitte) gibt seit dieser Saison den Ton bei der SpVgg Westheim an. Auch wenn seine Mannschaft sich nicht immer belohnen konnte, sieht er sein Team auf dem richtigen Weg. Foto: Marcus Merk

    Knapp sechs Jahre ist es her, dass die SpVgg Westheim und der TSV Täfertingen in einem Pflichtspiel aufeinandertrafen. 2019 feierten die Westheimer einen 2:1-Heimerfolg in der Kreisliga. Auch am Samstag (17 Uhr) ist mit einem engen Spiel zu rechnen, schließlich sind beide Mannschaften nach vier Spielen in der Kreisklasse mit fünf Punkten gleichauf. Die Partie wird für beide Teams richtungsweisend für den Saisonverlauf sein. Während die Westheimer nach der ersten Niederlage ein neues Gesicht zeigen wollen, gilt es für Täfertingen, den eigenen Anspruch als Spitzenteam zu untermauern.

