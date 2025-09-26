Westheim gegen Täfertingen: Stadtteilduell auf Augenhöhe

Knapp sechs Jahre ist es her, dass die SpVgg Westheim und der TSV Täfertingen in einem Pflichtspiel aufeinandertrafen. 2019 feierten die Westheimer einen 2:1-Heimerfolg in der Kreisliga. Auch am Samstag (17 Uhr) ist mit einem engen Spiel zu rechnen, schließlich sind beide Mannschaften nach vier Spielen in der Kreisklasse mit fünf Punkten gleichauf. Die Partie wird für beide Teams richtungsweisend für den Saisonverlauf sein. Während die Westheimer nach der ersten Niederlage ein neues Gesicht zeigen wollen, gilt es für Täfertingen, den eigenen Anspruch als Spitzenteam zu untermauern.

Fabian Strehle Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Täfertingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Westheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis