Stadtbergen

12.04.2022

Basketball boomt am Stadtrand

Plus Die BG Leitershofen/Stadtbergen zieht die Fans aus der gesamten Region an und schickt sich an die Nummer drei hinter dem FCA und den Panthern zu werden.

Von Oliver Reiser

Sie tragen die Silhouette der Stadt Augsburg auf der Brust und das Wappen der Stadt Stadtbergen im Herzen – die Basketballer der BG Leitershofen/Stadtbergen sind in ihrer Sportart die Nummer eins im Großraum Augsburg und momentan gerade dabei Geschichte zu schreiben und sich als Nummer drei hinter dem FC Augsburg und den Augsburger Panthern zu installieren. 986 Zuschauer verfolgten am Samstagabend in der ausverkauften Stadtberger Sporthalle den Thriller um den Einzug ins Finale der Play Offs zur 2. Bundesliga Pro B. Nach einem 65:65-Unentschieden im Hinspiel feierten die Kangaroos im alles entscheidenden Rückspiel einen hauchdünnen und hart erkämpften 65:64-Erfolg. Nach der Schlusssirene stand die Halle Kopf.

