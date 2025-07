Zwei weitere Spieler verlassen die Kangaroos. Dragos Diculescu und Tin Udovicic werden in der kommenden Saison nicht mehr für die BG Hessing Leitershofen/Stadtbergen in der BARMER 2. BASKETBALL BUNDESLIGA spielen und sich neuen Herausforderungen stellen. Der 25-jährige Diculescu wurde in der abgelaufenen Spielrunde PRO B Player des Jahres. Er überzeugte mit 19,4 Punkten und 5,8 Rebounds in der Hauptrunde, stand über 30 Minuten pro Partie auf dem Feld und absolvierte 26 von 28 Matches. Er war der absolute Leistungsträger der Kangaroos, auch wenn er in den Play-Offs aufgrund einer Fingerverletzung stark gehandicapt war. Für BG-Chefcoach Emanuel Richter war es bereits absehbar, dass man den A-Nationalspieler Rumäniens nicht werde halten können: „Dragos hat große Ambitionen. Ihn als MVP der Liga zu halten war praktisch unmöglich, schon während der Saison hat er Topangebote höherklassiger Clubs erhalten. Für alles, was er für uns geleistet hat, bin ich ihm aufrichtig dankbar. Wir werden ihn sicher künftig in einem europäischen Topverein sehen und wünschen ihm für die Zukunft alles erdenklich Gute“, so Richter. Der Forward blickt ebenfalls positiv auf seine Zeit in Stadtbergen zurück: „Danke, dass ihr mich so akzeptiert hat, wie ich bin, und mir geholfen habt, nicht nur als Spieler, sondern auch als Anführer zu wachsen. Mein Dank gilt gleichermaßen den Fans mit ihrer herausragenden Energie, dem Staff und den vielen Helfern in der Organisation. Ich verlassen den Verein mit vielen neuen Kontakten, es ist kein Goodbye für immer, wir werden uns alle wiedersehen, blickt Diculescu durchaus emotional auf sein Engagement in Leitershofen zurück.

Kangaroos-Geschäftsführer kündigt Neuzugang an

Der 19-jährige Tin Udovicic kam vor der Saison aus München zu den Kangaroos. Er erzielte 4,9 Punkte pro Partie und stand 21 Minuten pro Match auf dem Feld, überzeugte mit einer Dreierquote von 36% und legte 3,9 Assists pro Partie auf. „Tin hat immer alles für den Club gegeben, und dafür danke ich ihm von Herzen. Er wird seiner neuen Mannschaft mit viel Energie und starker Defense sicher enorm weiterhelfen und der Mannschaft riesige Energie zuführen. Ich wünsche ihm dafür nur das Beste“, äußert sich noch einmal Trainer Emanuel Richter. „Ich möchte mich bei der gesamten Kangaroos Family für eine fantastische Saison bedanken. Ich habe viele neue, wertvolle Erfahrungen mit den Coaches, den Mitspielern und den Fans gemacht. Die Heimspielatmosphäre hier war einzigartig. Mein besonderer Dank gilt der Clubführung, die mir das Vertrauen und die Chance gab, mich hier zu präsentieren. Allen wünsche ich alles Gute und weiterhin viel Erfolg“, wird Udovicic zitiert.

Kangaroos-Geschäftsführer Wayne Chico Pittman äußert sich wie folgt zu den beiden Personalien: „Dragos und Tin waren wertvolle Bestandteile der Mannschaft und sehr gute Typen, sie haben hier einen großartigen Job verrichtet. Dragos war sicher einer der absoluten, wenn nicht sogar der beste Akteur, den wir je im Verein hatten. Tin wird mit seinem jugendlichen Alter und seinem Elan sicher auch noch eine tolle Karriere bevorstehen. Beiden gilt unser herzlicher Dank. Nach einigen Abgängen werden wir dann noch diese Woche einen ersten hochkarätigen Neuzugang präsentieren“, kündigt Pittman an. (asan)