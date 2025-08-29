Stadtbergen ist deutsche Vize-Meisterin im Sportschießen

Bei den Deutschen Meisterschaften im Sportschießen hat Daniela Sykora vom Schützenverein Stadtbergen mit dem Luftgewehr den Vize-Meistertitel errungen – der bislang größte Erfolg ihrer Schützenkarriere. Auf der Olympia-Schießanlage in Garching-Hochbrück musste sich die Stadtberger Schützin am Ende nur der Siegerin aus Hessen mit drei Ringen Rückstand geschlagen geben. Die talentierte Schützin blickt damit auf ein außergewöhnlich erfolgreiches Jahr zurück.

Zuvor konnte sie sich bereits den Titel der Gaumeisterin sichern, wurde mit ihrem Team-Partner Markus Hinterhuber Schwäbischer Meister im Team-Mix-Wettbewerb und holte sich außerdem den Bayerischen Meistertitel im Einzel-Wettbewerb. Mit diesem starken Ergebnis bei den nationalen Titelkämpfen setzt Sykora ein eindrucksvolles Ausrufezeichen. In der kommenden Saison will sie gemeinsam mit ihren Mannschaftskollegen an diese Leistungen anknüpfen – das große Ziel ist der Aufstieg in die höchste Liga des Schützenbezirk Schwaben. In der Sommerpause konnte sich das Stadtberger Team mit Isabella Sykora verstärken. Die 16-jährige Tochter der frisch gebackenen Deutschen Vize-Meisterin trat bisher für die zweite Garnitur der Stadtberger Schützen an und konnte bereits durch herausragende Leistungen überzeugen. (AZ)

