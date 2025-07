Vor mehr als 500 Fans: 18-Jährige überrascht bei Meitinger Pokalmeisterschaften

Vom 23. bis 27. Juli 2025 ging die neunte Auflage der offenen Meitinger Pokalmeisterschaften über die Bühne. Während sich bei den Frauen mit der Sächsin Lola Giza ein Talent aus dem DTB-Kader den Titel sichern konnte, durfte bei den Herren, der in Russland geborene Routinier Ivan Nedelko die Siegestrophäe auf der Anlage des TC Meitingen in die Höhe recken.

Zum bereits neunten Mal rief Turnierleiter Hans Rußwurm nationale Top-Spielerinnen und -Spieler auf, neben wichtigen Punkten für die deutsche Rangliste auch um das Preisgeld zu kämpfen. Wie die Vorjahressieger Wilson Leite aus Brasilien und die zweifache Siegerin Sofia Shapatova aus Georgien unterstreichen, zeigen sich beim Turnier der Kategorie A2 im Rahmen der DTB Premium Tour neben der nationalen Elite auch immer wieder internationale Profis, die für den Mannschaftsspielbetrieb bei einem deutschen Verein gemeldet sind.

Dass der Ruwu-Cup immer ein geeignetes Sprungbrett für die Stars von morgen ist, demonstriert schon der Werdegang der Australierin Maya Joint, die aufgrund ihrer Allgäuer Wurzeln bereits in Meitingen antrat und aktuell zu den besten 40 Spielerinnen der Welt gehört. In diese Fußstapfen würde natürlich allzu gerne das DTB-Talent Lola Giza treten, die sich bei der diesjährigen Ausgabe als Nummer zwei des Turniers ins Finale durchspielte und dort auf die Top-Favoritin Sofia Shapatava aus Georgien traf, die bereits zweimal beim Ruwu-Cup triumphieren konnte. Dabei erwischte die 18-Jährige Giza im Endspiel einen absoluten Sahnetag und ließ ihre Gegnerin im ersten Satz überhaupt nicht zur Entfaltung kommen. Im zweiten Durchgang warf die 36-jährige Shapatova noch einmal ihre komplette Erfahrung in den Ring, musste sich aber der Teenagerin dennoch mit 0:6, 4:6 beugen.

Bei regnerischem Wetter, das über die gesamte Turnierwoche trotzdem knapp 500 Zuschauende anlockte, musste für das Endspiel zwischen dem tschechischen Dauergast Yvo Panak und Nedelko eine überdachte Spielmöglichkeit gesucht werden. Diese fand sich dann mit der Ballsport Arena Schwaben in Asbach-Bäumenheim, die auch den ca. 25 mitgereisten Zuschauenden einen perfekten Rahmen bieten konnte. Und auch sportlich hatte der Ortswechsel seinen Reiz, da sich der 29-jährige Panak auf dem schnelleren Rebound-Ace-Belag pudelwohl fühlte, während der 39-jährige Nedelko 26 seiner insgesamt 28 Titel auf der ITF-Tour auf der roten Asche einstreichen konnte. Und so entwickelte sich von Beginn an ein spannendes Finale, in dem sich Panak im Tiebreak den ersten Durchgang sichern konnte, sich aber dennoch dem Routiner mit 7:6, 3:6, 7:10 geschlagen geben musste. (AZ)