Tennis

28.04.2022

40.000 Euro in den Sand gesetzt

Plus Der TC Rot-Weiß Gersthofen eröffnet im Rahmen seines Tages der offenen Tür am 1. Mai die erste Beach-Tennis-Anlage in der Region. So funktioniert der Trendsport.

Von Oliver Reiser

Alles neu macht der Mai – so auch beim TC Rot-Weiß Gersthofen. Dort werden am 1. Mai im Rahmen des Tages der offenen Tür zwei Beach-Tennis-Felder eingeweiht. Als erster Verein in der Region kann der TC Rot-Weiß Gersthofen mit so einer Anlage aufwarten.

