Abstiegsgespenst kreist über den Lechauen

Plus Die Bayernliga-Herren des TC Rot-Weiß Gersthofen unterliegen unglücklich auf der ältesten Anlage Deutschlands. Die Damen behaupten sich beim TTC Iphitos München.

Auf einer der ältesten Tennisanlagen in Deutschland (seit 1901) kam es in Bad Wörishofen zu einem extrem spannenden Bayernliga-Duell zwischen dem TC Bad Wörishofen und dem TC Rotwei Gersthofen.

Beide Mannschaften war die Bedeutung des Matches klar und deshalb verstärkten sich beide Teams nochmals im Vergleich zu den letzten Spielen.