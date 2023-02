Aus Dubai direkt zum Turniersieg in den Lechauen

Die Nummer 31 in Deutschland gewinnt nach einem dreistündigen Tennis-Krimi das Finale beim Dbc-Cup des TC Rot-Weiß Gersthofen.

Zu einem wahren Tennis-Krimi entwickelte sich das Finale der Herren beim DTB-Winterturnier. Die tennisbegeisterten Zuschauer in der Hein-Homölle-Halle des TC Rot-Weiß Gersthofen bekamen ein derart hochklassiges Match geboten, wie man es in Gersthofen bisher noch nie gesehen hat.

Der 5. Dbc Cup im Rahmen der Schwaben-Challenge, der vor mehreren Jahren durch Hans Rußwurm ins Leben gerufen wurde, war wie jedes Jahr ein voller Erfolg. Das Turnier für jeweils 16 Damen und Herren war voll gebucht. Die Besetzung der Herren-Konkurrenz war so hochklassig wie nie zuvor. Auch die Damen-Konkurrenz war komplett mit deutschen Ranglistenspielerinnen besetzt.

Die Herren spielten um insgesamt 1500 Euro Preisgeld, bei den Damen ging es neben den für die Sportler so wichtigen Ranglistenpunkte um 750 Euro Preisgeld.

Lokalmatadore scheitern in der ersten Runde

Die Gersthofer Spielerinnen und Spieler waren am Finaltagnicht mehr im Rennen. Sowohl Tatjana Topic und Danica Matic bei den Damen, als auch Tom Rußwurm bei den Herren verloren ihre Erstrundenpartien.

Bei den Herren setzten sich die Favoriten durch. Alle vier gesetzten Spieler erreichten das Halbfinale. Anders bei den Damen. Hier konnten nur zwei der vier gesetzten Spielerinnen das Halbfinale erreichen. Dabei war es sehr spannend. Beide Spiele gingen über die volle Distanz von drei Sätzen. Die an Position 3 gesetzte, erst 14-jährige Tamina Kochta vom TC Aschheim, setzte sich gegen die zwei Jahre ältere Rebeka Svabikova vom TSV Altenfurt durch. Das andere Halbfinale entschied die an Position 2 gesetzte Ida Clement vom TV Reutlingen gegen Francesca Parcelli aus Ravensburg für sich. In dem sehr spannenden Endspiel gewann nach über zweieinhalb Stunden Spielzeit Tamina Kochta mit 6:3, 3:6, 6:2.

Bei den Herren liefen die Halbfinals vergleichsweise glatt. Der Topfavorit, der 24-jährige Kai Lemstra (Nr. 31 in Deutschland) vom TC Schießgraben, ließ seinem zwei Jahre jüngeren Bruder Sven Lemstra vom GW Luitpoldpark München, der immerhin auch in den Top 100 der deutschen Rangliste steht, keine Chance. Überraschend glatt gewann auch der an Nummer drei gesetzte Yvo Panak (Nr. 81 in Deutschland) vom MBB Manching gegen den zweitgesetzten Thomas Dafcik (Nr. 57) aus Ismaning.

Kai Lemstra, der erst vor einer Woche von einem internationalen Turnier aus Dubai zurückkehrte, ging als Favorit ins Finale. Doch Yvo Panak zeigte sich in bestechender Form und machte es seinem Gegner richtig schwer. Über drei Stunden dauerte dieses hochklassige Finale, und keiner der beiden ließ im Laufe der Partie nach. Bis zum Schluss war die Begegnung völlig offen, am Ende gewann dann doch der Favorit Kai Lemstra mit 6:7, 7:5 und 6:4 und freute sich über den Siegerscheck von 700 Euro. (hh-)