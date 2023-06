Tennis

vor 16 Min.

Doppelstärke erhält Chancen auf den Klassenerhalt

Plus Die Tennis-Damen des TSV Zusmarshausen sind in der Landesliga fast am Ziel.

Mit einem 6:3-Heimerfolg gegen den SV Lochhausen wahrte das erste Tennis-Damenteam des TSV Zusmarshausen die Chance auf den Klassenerhalt in der Landesliga 2. In der nach den Einzeln ausgeglichenen Partie stand es durch die Siege von Emma Sapper und den Hackenberg-Zwillingen Alena und Chiara 3:3. Dann entschieden die Zuserinnen das Spiel wieder einmal durch ihre Doppelstärke. Sapper/Julia Kustermann siegte im Match-Tiebreak mit 10:7, Hackenberg/Hackenberg sowie Uli Pöhlmann/Johanna Kramer klar in zwei Sätzen.

Die Damen II festigten mit einem 6:3-Heimsieg gegen den TC Wertingen den zweiten Tabellenplatz in der Südliga 3. Auch hier stand es nach den Einzelsiegen von Katharina Mösch, Tanja Kohn und Katharina Kramer 3:3. Drei Doppelsiege der Paarungen Anne Hühmer/Linda Meitinger, Alexa Mösch/Julia Schaller und Mösch/ Kohn stellten den Heimerfolg sicher. Ohne Chance waren die Damen III bei der 2:7-Niederlage in Wittislingen. Nur Lena Schönthier und Martina Förg konnten ihre Spiele gewinnen.

