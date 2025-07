Gersthofer Tennis-Club geht am zweiten Regionalliga-Wochenende leer aus

Auch an Spieltag drei und vier der Regionalliga Süd-Ost zeigte Aufsteiger TC RW Gersthofen dass man in dieser Liga absolut konkurrenzfähig ist, es konnten aber keine Punkte eingefahren werden. Mann des Wochenendes bei Gersthofen war der 20 jährige tschechische Neuzugang aus Prag, Jakub Vrba. Jakub studiert im zweiten Jahr an der Universität von Arkansas, USA, wo er ein Tennisstipendium absolviert. Jetzt überzeugte er in ungewohnter Rolle.

Am ersten Wochenende spielte er noch an Position fünf, wo er beide Einzel und auch die Doppel souverän und glatt gewann. Vergangenes Wochenende musste er zwei Positionen höher spielen. Auch diese Aufgabe erledigte er souverän. Am Samstag besiegte er im Lokalderby seinen Gegner, den italienischen Profi Manuel Plunger mit 7:6, 6:4 und am Sonntag gewann er gegen seinen 30 jährigen tschechischen Gegner Yvo Panak vom Aufstiegsaspiranten TC Ruhla ebenso in 2 Sätzen mit 6:4, 7:5.

Gersthofens Neuzugang Vrba mit makelloser Bilanz

Auch beide Doppel konnte Vrba gewinnen. Am Samstag gewann er zusammen mit Jan Kusy das Zweierdoppel in Schießgraben und am Sonntag musste er im Einserdoppel ran. An der Seite von Spitzenspieler Iannis Miletich konnte er die russisch italienische Paarung Kivattsev/Bilardo in einem sehemswerten Doppel glatt in zwei Sätzen besiegen. Damit kann Jakub Vrba nach vier Spieltagen mit 4:0 Einzeln und 4:0 Doppeln eine makellose Bilanz vorweisen.

Für die Mannschaft reichte es am vergangenen Wochenende knapp nicht für einen Sieg. Beide spiele gingen sehr unglücklich verloren. Im Lokalderby in Schießgraben unterlag man knapp mit 3:6, mit ein wenig mehr Glück in den Einzeln wäre hier auch ein Sieg möglich gewesen. Sowohl Moritz Kudernatsch an Position zwei als auch Jakub Jupa an fünf gewannen jeweils ihren ersten Satz gegen Kai Lemstra und David Eichenseher und mussten sich aber am Ende beide im Match Tiebreak geschlagen geben. Statt einem möglichen 4:2 stand nach den Einzel ein 2:4 aus Sicht der Gersthofer.

Das Heimspiel gegen den Aufstiegsaspiranten gegen die thüringische Mannschaft des TC Ruhla ging mit 4:5 noch knapper verloren, und das obwohl nur fünf der sechs Gersthofer Spieler aufliefen. Mannschaftskapitän Maximilian Heinzel verletzte sich am Vortag in Schiessgraben und konnte gegen Ruhla nicht antreten. So war von Haus aus bereits ein Einzel und ein Doppel verloren, doch die Mannschaft kämpfte gegen die vermeintlich übermächtigen Gäste aus Thüringen. So konnte neben Jakub Vrba auch der zweite tschechische Spieler Jakub Jupa sein Einzel gewinnen.

Gersthofen ist gegen ein Topteam und das Schlusslicht gefordert

Im entscheidenden sechsten Einzel stand Spitzenspieler Iannis Militich dem 300 Plätze höher gerankten Russen Kirill Kivattsev gegenüber. Die zahlreichen Zuschauer erfreuten sich an einer hochklassigen und spannenden Partie, die am Ende der Gast aus Ruhla knapp mit 6:3, 7:5 gewann. Damit war die Partie verloren, Endstand nach den zwei Siegen im Doppel war 4:5.

Nun steht man nach vier Spieltagen mit 2:6 Punkten an Tabellenplatz sechs, am kommenden Wochenende müssen jetzt dringend Punkte her, will man den Klassenerhalt noch schaffen. Zunächst müssen die Gersthofer am Samstag zum schweren Auswärtsspiel nach Würzburg, derzeit Tabellenzweiter, am Sonntag ist dann der Tabellenletzte, der TC Rot-Blau Regensburg zu Gast am Lech. Spielbeginn am Sonntag in Gersthofen ist wieder um 11 Uhr, der Eintritt ist frei. (AZ)