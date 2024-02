Tennis

21.02.2024

Gablingerin wird erst im Finale gestoppt

Plus Nelli Marie Bukow überrascht beim DTB-Ranglistenturnier des TC Rot-Weiß Gersthofen

Zum sechsten Mal veranstaltete der TC Rot-Weiß Gersthofen sein DTB-Ranglistenturnier in der vereinseigenen Hein-Homölle-Halle. Die bis zu 50 Zuschauer bekamen hochklassigen Tennissport geboten. Das Turnier, das im Rahmen der Schwaben-Challenge in der A5-Kategorie für Herren und Kategorie A6 für Damen ausgetragen wird, war hochrangig besetzt, insgesamt wurden 2.250 Euro Preisgeld ausgeschüttet. Für die jeweils 16 Startplätze bewarben sich weit über 30 Damen und 35 Herren. Somit war für eine direkte Annahme in die Hauptfelder ein Ranking innerhalb der deutschen Rangliste (LK1) nötig.

Topgesetzt bei den Damen waren Helene Schnack vom TC Raschke Taufkirchen und aktuell Nr. 89 der deutschen Rangliste, und die Nr. 133 der DRL, Kim Martin vom MTTC Iphitos München. Mit Jannik Maute (TC Weissenhof/39) und Yvo Panak (MBB SG Manching/44) starteten zwei Top-50-Spieler bei den Herren. Bereits in Runde eins gab es dann die ersten Überraschungen.

