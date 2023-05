Gersthofer Aufstiegsteams setzen Ausrufezeichen

Plus Sowohl die Damen als auch die Herren des TC Rot-Weiß Gersthofen feiern in ihren ersten Bayernliga-Auswärtsspielen einen gelungenen Auftakt. Wer die Matchwinner waren.

Einen gelungen Auftakt feierten die Mannschaften des TC Rot-Weiß Gersthofen in der Tennis-Bayernliga. Die Aufsteigerteams der Männer und Frauen konnten jeweils ihre Auswärtspartien gewinnen.

Ersatzgeschwächt durch das Fehlen der College-Studenten Tom Bittner, Gabriel Huber, Gustav Theilgaard und Max Heinzel, die noch in den USA sind, sowie des verletzten Tomas Zlatohlavek reiste das Team um Manager Herbert Heinzel als krasser Außenseiter zum etablierten Bayernligisten nach Hengersberg.