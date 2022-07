Tennis

12.07.2022

Gersthofer Teams sind fast am Ziel

Plus Damen und Herren des TC Rot-Weiß Gersthofen stehen kurz vor dem Aufstieg in die Bayernliga. Am kommenden Sonntag geht es um alles oder nichts.

Erneut ein erfolgreiches Wochenende gab es für die Landesliga Teams des TC Rot-Weiß Gersthofen. Die beiden Top-Mannschaften der Damen und der Herren stehen kurz vor ihrem Ziel, dem Aufstieg in die Bayernliga.

