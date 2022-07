Gersthofer Tennis-Cracks haben Aufstieg vor Augen

Plus Sowohl die Damen als auch die Herren des TC Rot-Weiß sind auf Kurs Richtung Bayernliga. Wie ein kroatischer Neuzugang ins Team kommt.

Das vergangene Wochenende war für die fünf Landesliga-Mannschaften des TC Rot-Weiß Gersthofen das bisher erfolgreichste. Alle fünf Teams gewannen ihre Matches.