Tennis

24.05.2023

Heimspielauftakt mit Zuschauerrekord

Plus Die Tennis-Damen des TC Rot-Weiß Gersthofen siegen mit dem letzten Tie-Break. Herren verlieren gegen Bayernliga-Spitzenteam.

Bei den ersten warmen Frühlingstemperaturen verfolgten mehr als 150 Zuschauer den Heimspielauftakt der Herren 1 und Damen 1 des TC Rot-Weiß Gersthofen in der Bayernliga. Zu diesem Besucherrekord beigetragen hat sicher auch das neue VIP-Konzept mit feinem Essen für die Sponsoren. Sportlich lief es nicht ganz nach Wunsch für die Herren, die ihre stärksten Gegner hinter sich und bessere Chancen auf Matchgewinne vor sich haben. Für die Damen war es ein hingegen sehr gelungener Tag.

Beide Mannschaften mussten gegen die jeweiligen Titelfavoriten antreten. Und es war keine einfache Aufgabe, die die beiden Top-Mannschaften des TCG an ihrem ersten Heimspieltag vor sich hatten. In Bestbesetzung reisten die Herren von Luitpoldpark München an, wogegen die Gersthofer kurzfristig auf ihren verletzten Neuzugang Gustav Theilgaard verzichten mussten. Er zog sich beim Abschlusstraining eine Zerrung zu. In der ersten Runde konnte lediglich Tomas Zlatohlavek auf Position 2 sein Match gewinnen, er setzte sich mit 6:3 6:3 klar gegen Sven Lemstra durch. Gabriel Huber musste sein Spiel knapp mit 8:10 im Matchtiebreak abgeben, nach zwei hart umkämpften Sätzen gegen den starken Münchner Peter Elias. Gersthofens „Sechser“ Tom Rußwurm hatte gegen Alexander Nothdurft keine Chance und verlor 1:6 und 2:6.

