Überraschungen in Gersthofen: Hochkarätiges Starterfeld beim Turnier

Ein Cross-Ball, danach eine Rückhand die Linie herunter, dann wird die Faust geballt. Timo Seidl läuft Richtung Bank und dreht vorher noch am Spielstand. Der Nachwuchsspieler des TC Gersthofen hat am ersten Turniertag gut lachen, schließlich erreicht er die zweite Runde. Es ist das fünfte Mal, dass beim TCG ein hochkarätiges Tennisturnier stattfindet. An vier Tagen nahmen auf der Anlage unweit des Lechs zahlreiche Spieler aus ganz Deutschland teil. Für eine Lokalmatadorin war es ein kurzer Auftritt.

Bei hochsommerlichen Temperaturen gab es auch gleich in der ersten Runde des 64er-Herrenfeldes heiße Matches. Eines davon lieferte sich der 15-jährige Lokalmatador Timo Seidl mit seinem zwei Jahre älteren Kontrahenten Kilian Thurner vom TC Schießgraben Augsburg. Nach hartem Kampf setzte sich Seidl mit 7:6, 1:6 und 10:6 im Match-Tiebreak durch. In der zweiten Runde traf er dann auf den an Position vier gesetzten späteren Halbfinalisten Tim Ritzer aus Passau und war da chancenlos.

Tennis: Überraschungen bei den Damen in Gersthofen

Im qualitativ sehr hochwertig besetzten Herrenfeld setzten sich die Favoriten durch und qualifizierten sich für die am Sonntag anstehenden Halbfinal- und Finalspiele. Der topgesetzte Erik Schießl vom TC Rot Weiß Straubing (Nummer 71 DTB-Rangliste) setzte sich in seinem Halbfinale gegen Ritzer mit 6:2 und 6:4 durch. Im anderen Halbfinale profitierte Aiden Spoolder aus Freising von der Aufgabe seines Gegners, den an Position drei gesetzten Jaron Held, dem amtierenden bayerischen Jugendmeister vom TC Schießgraben Augsburg. Das Finale war dann eine klare Angelegenheit, Schießl gewann mit 6:1, 6:0.

Timo Seidl vom TC Gersthofen zeigte eine gute Leistung und erreichte die zweite Runde. Foto: Sebastian Richly

Im Gegensatz zur Herrenkonkurrenz gab es bei den Damen allerhand Überraschungen. Lediglich eine der acht gesetzten Spielerinnen schaffte den Sprung ins Halbfinale. Diese war Alissia Gleixner vom TC Grün Weiß Gräfelfing. Gleixner, Nummer 216 des DTB, war an Position drei gesetzt und traf auf die große Turnierüberraschung, die jüngste Teilnehmerin, Carla Pollmüller. Pollmüller spielt für TC Taufkirchen und wird in den nächsten Wochen 13 Jahre alt. Nachdem sie in der Runde zuvor bereits die topgesetzte Aurelia Löhrer vom TC Augsburg in zwei Sätzen eliminierte, gewann sie auch ihr Halbfinale gegen Gleixner mit 6:2, 6:4.

Tatjana Topic (rechts) vom TC Gablingen musste wegen Erkrankung aufgeben Foto: Oliver Reiser

Im anderen Halbfinale trafen mit Nadine Graber vom TC Aschheim und Kristine Quadflieg vom TC Gauting zwei ungesetzte Spielerinnen aufeinander. Quadflieg, die bereits tags zuvor in beiden Matches über die volle Distanz (Drei Sätze) gegangen ist, musste beim Spielstand von 6:7, 0:3 entkräftet aufgeben. Die knapp 30 Zuschauenden bekamen am Sonntagmittag ein tolles Damenfinale zu sehen. Pollmüller behielt am Ende gegen Graber die Oberhand, gewann mit 6:3, 0:6 und 10:7 und freute sich über 500 Euro Preisgeld, das bisher höchste in ihrer noch so jungen Karriere. Die einzige heimische Starterin, Tatjana Topic, die für den SV gablingen startet, musste krankheitsbedingt gleich in der ersten Runde aufgeben. Sie war an Position acht gesetzt. (AZ)

Für Lokalmatador Julian Menn war in Runde eins Schluss. Foto: Sebastian Richly