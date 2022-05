Hochspannung bis zum letzten Ballwechsel

Plus Die Landesliga-Herren des TC Rot-Weiß Gersthofen gehen nach einem 5:4-Erfolg im Verfolgerduell gegen Fürstenzell als Tabellenzweiter in die Pfingstpause.

Die teilweise knapp 50 Zuschauer bekamen bei mäßig kühlem aber trockenem Wetter im Verfolgerduell der Landesliga zwischen dem TC Rot-Weiß Gersthofen und dem TC Fürstenzell Tennis vom Allerfeinsten und Hochspannung bis zuletzt serviert. Mit einem hart erkämpften 5:4-Sieg kletterte der TC Rot-Weiß in der Tabelle von Platz drei auf zwei und hat weiter Hoffnung, den angestrebten Aufstieg in die Bayernliga zu schaffen.