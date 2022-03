In Gersthofen drängt die Jugend forsch nach vorne

Plus Beim DTB-Ranglistenturnier in Gersthofen gibt es hochklassigen Sport zu sehen. Lokalmatadore im Pech

Trotz 2G Regelung und Maskenpflicht fanden sich zahlreiche tennisbegeisterte Zuschauer in der Halle des TC Rot-Weiß Gersthofen ein. Sie bekamen beim DTB-Turnier hochklassiges Damen- und Herrentennis zu sehen. Beide Felder waren hochkarätig besetzt. Pech hatten die beiden besten Gersthofer Akteure, Tom Bittner und Kimberley Lutz, die krankheitsbedingt absagen mussten.