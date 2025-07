Langweid stürmt im Doppelpack in die Landesliga

Landesliga, wir kommen! Und das im Doppelpack. Gleich zwei Mannschaften der TeG Lech-Schmuttertal, der Tennisgemeinschaft des FC Langweid und des CSC Batzenhofen-Hirblingen, hatten Grund zum Jubeln. Die Damen 40 und Herren 50 I spielten eine herausragende Saison 2025 und wurden jeweils Meister in ihren Klassen.

Doris Kratzer gewinnt sieben Einzel und sieben Doppel

Bereits am vorletzten Spieltag hatten sich die Damen 40 durch einen beeindruckenden 7:2-Sieg gegen den FSV Inningen in der Landesliga 2 die Meisterschaft geholt und den Aufstieg in der Landesliga 1 perfekt gemacht. Nun schlossen sie mit einem souveränen 9:0-Auswärtssieg bei der SSV Höchstädt die Saison mit sieben Siegen ab. Vom ersten Spieltag an zeigte das Team um Mannschaftsführerin Sabine Brandl, dass es die Liga dominierte. Dabei fielen insbesondere Doris Kratzer und Alexa Brugger auf, die beide ihre sieben Einzel gewannen. Kratzer siegte sogar zusätzlich in allen ihren sieben Doppeln. Ein besonderer Höhepunkt war das Heimspiel gegen den direkten Verfolger, den TC Friedberg. Hier musste ersatzgeschwächt ein Doppel mit der unerfahrenen Paarung Tina Spotke und Marion Klaffenbach aufgefüllt werden. Beide liefen zu Höchstform auf, verloren aber unglücklich mit 4:6 und 3:6. Da jedoch aufgrund taktisch geschickter Aufstellung die Damen 40 der TeG die beiden anderen Doppel gewinnen konnte, ging das Spiel letztlich mit 5:4 an die Mannschaft von Lech und Schmutter.

Herren 50 behalten im Spitzenduell die Nerven

Spannender machten es die Herren 50 I. Bis zum letzten Spieltag waren sie aufgrund einer 3:6-Niederlage gegen Erdweg in der Südliga 1 hinter dem TC Mammendorf auf dem zweiten Tabellenplatz. Dann kam es zum Aufstiegsduell zwischen den beiden Teams. Und in Mammendorf behielten die Herren 50 I die Nerven. Bereits nach den Einzeln war die Begegnung entschieden. Die TeG führte mit 5:1. Nachdem Tim Brandl und Gerhard Schmidt noch ein Doppel souverän mit 6:3 und 6:1 gewannen, ging die Partie mit 6:3 für die Herren 50 I aus. Dank des besseren Verhältnisses an gewonnenen Matches war damit der Aufstieg perfekt.

Der Gewinn der beiden Meisterschaften und die Tatsache, dass in der kommenden Saison 2025 zwei Mannschaften der TeG Lech-Schmuttertal in der Landesliga spielen, ist für die beiden Vereine FC Langweid und CSC Batzenhofen-Hirblingen eine bedeutende Etappe in der erfolgreichen Geschichte ihrer Tennisgemeinschaft. „Die beiden Meisterschaften sind für die beiden Teams der verdiente Lohn für ihre harte Arbeit und ihren Zusammenhalt“, so die beiden Vereinsvorstände Christopher Sprügel vom CSC Batzenhofen-Hirblingen und Tim Brandl vom FC Langweid. Mit den Aufstiegen in die Landesliga 1 und 2 stehen die beiden Mannschaften nun vor neuen Herausforderungen. (mg-)