Rot-Weiß Gersthofen schnuppert an der Regionalliga

Gegen den Tabellendritten feiert der Bayernliga-Spitzenreiter einen 8:1-Sieg. Damen fallen nach 4:5-Niederlage auf Rang drei zurück.

Wie das Gewitter, das sich während des Spiels Deutschland gegen Dänemark über dem Dortmunder Stadion entlud, brausten die Tennis-Herren des TC Rot-Weiß Gersthofen im Bayernligaspiel über den Tabellendritten TC Hengersberg hinweg und fegten ihn mit 8:1 vom Platz. Die Damen unterlagen beim Münchner Sportclub mit 4:5.

Kurz und schmerzlos machten es die Bayernliga-Herren auf heimischer Anlage gegen den TC Hengersberg. Erstmals in dieser Saison traten die Gersthofer in absoluter Bestbesetzung an, der Tabellendritte dagegen kam ersatzgeschwächt an den Lech. Sie reisten ohne ihrer beiden österreichischen Stammspieler an, so standen die Vorzeichen klar zugunsten der Gastgeber.

Die Gersthofer Iannis Miletich (Position 1), Tomas Zlatohlavek (2), Jakub Jupa (3), Mannschaftsführer Tom Bittner (4), Jan Kusy (5) und Max Heinzel (6) ließen ihren Einzelgegnern nicht den Hauch einer Chance: Alle sechs Einzel gingen in jeweils zwei Sätzen ganz klar an die TCG-Jungs.

Die Doppel waren für das Ergebnis damit nicht mehr ausschlaggebend. Doch trotzdem konnten sich die zahlreichen Zuschauern über zwei technische hochklassige Doppel freuen. Eine Doppelbegegnung mussten die Hengersberger krankheitsbedingt aufgeben, das Spitzendoppel konnten die Gäste gewinnen, das Dreier-Doppel entschieden die beiden Gersthofer Lokalmatadore Bittner und Heinzel für sich.

Die Gersthofer sind nach diesem 8:1 weiterhin Tabellenführer der Bayernliga. Mit diesem Erfolg im Rücken fahren die Jungs am kommenden Sonntag sicher hochmotiviert zum vorletzten Spiel gegen den Tabellenvierten TC Aschheim.

Eines ist bereits sicher: Egal, wie die Spiele am kommenden Sonntag ausgehen – am letzten Spieltag, 14. Juli, kommt es in Gersthofen zum Showdown in der Bayernliga, wenn der Tabellenerste TC Rot-Weiß Gersthofen den Tabellenzweiten TC Rot-Weiß Passau erwartet.

Die Bayernliga-Damen des TC Rot-Weiß Gersthofen waren zu Gast beim Tabellennachbarn Münchner Sportclub. Nach der ersten Einzelwelle lagen die Gersthoferinnen durch Siege von Maria Schneider (Position 2), Tatiana Topic (4) und Nina Hotter (6) schnell mit 3:0 in Führung. So siegreich ging es aber nicht weiter. In der zweiten Welle konnten die Gersthofer Mädels keines ihrer Einzelspiele mehr gewinnen. Das bedeutete 3:3 - die Doppel mussten die Entscheidung bringen.

Das Einserdoppel mit Marie Svozilova und Maria Schneider ging an Gersthofen, die Hoffnung auf einen erfolgreichen Matchtag war wieder da. Doch die beiden anderen Doppel mussten klar abgegeben werden. So stand am Ende eine knappe 4:5-Niederlage zu Buche. Und damit musste auch der bisherige Platz zwei an den MSC abgegeben werden.

Vor der abschließenden Begegnung, die am kommenden Sonntag beim TF Dachau stattfindet, liegen die Damen nunmehr mit 8:4 Punkten auf dem dritten Platz: Schon jetzt ein großer Erfolg. (hh-)