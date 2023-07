Spannung bis zum letzten Tiebreak

Plus Sensationeller Saisonabschluss für die Tennis-Teams des TC Rot-Weiß Gersthofen. Beide Mannschaften feiern als Aufsteiger den Klassenerhalt in der Bayernliga.

Zum Abschluss der Saison 2023 war nochmals Großkampftag auf der Anlage im Auwald des TC Rot-Weiß Gersthofen angesagt. Die Bayernliga-Herren empfingen den TC Blutenburg München, die Damen spielten gegen den Tabellenzweiten aus Gräfelfing, und die Herren 2 hatten den TV Bellenberg zu Gast.

Aufgrund starker Regenfälle am Sonntagmorgen konnten die Spiele nicht wie geplant um 10 Uhr starten. Glücklicherweise fanden sich unter den zahlreichen Zuschauern viele freiwillige Helfer, die bei der Trockenlegung der gefluteten Plätze halfen, und so konnten mit zweistündiger Verspätung die ersten Matches starten.