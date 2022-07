Tennis

19.07.2022

TC Gersthofen ist endlich am Ziel

Plus Nach fünf vergeblichen Anläufen klappt es mit dem Aufstieg in die Bayernliga. Ein 7:2-Sieg im letzten Saisonspiel bei Schwaben Augsburg sorgt für das besseren Matchpunkteverhältnis. Auch die Damen steigen auf.

Seit fünf Jahren arbeitet man darauf hin, ist in der Vergangenheit oft nur knapp gescheitert. Auf dem undankbaren zweiten Platz fehlte es nur am schlechteren Matchpunktverhältnis. Nun ist es endlich soweit. Mit einem fulminanten Auftritt beim Lokalderby in Schwaben Augsburg hat das Herren-Team den Aufstieg in die Bayernliga geschafft.

