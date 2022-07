Tennis

12.07.2022

Tom Bittner liefert großen Kampf ohne Fortune

Plus Der 18-jährige Landesligaspieler des TC Rot-Weiß wird bayerischer Vizemeister und steht nun auf dem besten Platz, den je ein Gersthofer in der deutschen Rangliste erreicht hat.

Bei seinem letzten bayerischen U18-Turnier konnte sich Tom Bittner die bayerische Vizemeisterschaft in Dachau sichern. Zwar hatte es am Ende nicht ganz gereicht für den Titel, aber ein zweiter Platz in einem stark besetzten Teilnehmerfeld ist durchaus ein erfolgreicher Abschluss auf Juniorenebene.

