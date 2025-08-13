Hochkarätiges Teilnehmerfeld beim Sommer-Cup des TC Gersthofen

Seit rund drei Wochen ist die Tennis-Saison für die heimischen Spielerinnen und Spieler beendet. Die Sommersaison hat von Donnerstag bis Sonntag noch einen Höhepunkt zu bieten. Denn der TC Gersthofen richtet sein Tennisturnier aus. Wer mit dabei ist und was Zuschauende beachten sollten.

Von den Gersthofener Regionalliga-Helden, die sensationelle Vizemeister wurden, ist zwar keiner am Start, da die Spieler alle bereits wieder zurück an ihren Universitätem in den USA bzw. Arbeitsplätzen sind. Dennoch werden wieder einige hochkarätige Spieler mit dabei sein.

Das Herrenfeld ist außergewöhnlich stark besetzt, das 64er-Feld ist erstmals komplett voll. 27 der 64 Teilnehmer sind in der deutschen Rangliste vertreten. Die drei Gesetzten sind Erik Schießl (Nummer 71 der deutschen Rangliste) aus Straubing, Denny Vojtischek (108) und der amtierende bayerische Jugendmeister Jaron Held (154)vom TC Schießgraben Augsburg. Die Vertreter des Gastgebers TC Gersthofen sind die beiden Junioren Timo Seidl und Julian Menn. Beide spielten heuer auch erfolgreich in der zweiten Herrenmannschaft mit, die am Ende den Aufstieg in die Landesliga II feiern durfte. In diesem Turnier werden sie die Möglichkeit bekommen, sich vor heimischem Publikum mit deutschen Spitzenspielern zu messen.

Tennis: Gersthofer an Nummer sieben gesetzt

Auch das Damenfeld ist dieses Jahr relativ stark besetzt, insgesamt haben sich 33 Spielerinnen angemeldet, 17 davon sind in der deutschen Rangliste unter den Top 500 gerankt. An den drei Toppositionen gesetzt sind Tamara Ritzinger aus Hengersberg, Alissia Gleixner aus Gräfelfing und Maike Nägele vom TC Tübingen. Die Gersthofer sind vertreten mit ihrer Bayernliga-Spielerin Tatjana Topic, die an Position sieben gesetzt sein wird.

Die Herren beginnen am Donnerstag ab 10 Uhr mit ihren Erstrundenspielen, die zweite Runde wird am Freitag gespielt. Die Damen spielen ihre erste Runde am Freitag. Samstag ab 10 Uhr werden beide Konkurrenzen ihre Achtel- und Viertelfinals austragen. Halbfinal und Finalspiele finden dann am Sonntag ab 10 Uhr statt. Neben wichtigen Punkten für die nationalen Ranglisten geht es auch um das Preisgeld. Insgesamt ist das Turnier mit 3000 Euro dotiert. (AZ)