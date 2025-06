Von Barcelona nach Gersthofen: TC Rot-Weiß startet ins Abenteuer Regionalliga

„Wir schauen mal, wie gut wir uns verkaufen können“, sagt Kapitän Maximilian Heinzel ganz bescheiden. „Wir haben das niedrigste Budget und sind Abstiegskandidat Nummer eins.“ Ein vergleichsweise niedriges Budget hat der TC Rot-Weiß Gersthofen auch in der Bayernliga und hat trotzdem den Aufstieg in die Regionalliga, die dritthöchste deutsche Spielklasse im Tennis, geschafft. Dort steht am Samstag ab 11 Uhr das erste Saisonspiel gegen den TC Amberg am Schanzl auf der heimischen Anlage in Gersthofen an. Einen Tag später spielt der TC Rot-Weiß in Straubing. Für den Gersthofer Tennisclub und seinen Kapitän Maximilian Heinzel ist das eine ganz besondere Sache, denn der Kapitän nimmt mehrmals im Jahr außergewöhnlich weite Reisen auf sich, um für seinen Heimatverein zu spielen.

Piet Bosse Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Maximilian Heinzel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gersthofen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis